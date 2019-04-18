Суд продлил арест водителя Hummer, сбившего насмерть девочку в Киеве

Суд продлил арест водителя Hummer, сбившего насмерть девочку в Киеве
Фото: Lb.ua

По ходатайству столичной прокуратуры суд продлил арест Кириллу Островскому - водителю внедорожника Hummer, который 24 июля прошлого года насмерть сбил девочку на бульваре Леси Украинки. Об этом сообщила пресс-секретарь прокурора Киева Надежда Максимец, пишет УНН.

Обвинительный акт рассматривает Печерский райсуд Киева.

Суд, рассмотрев ходатайство удовлетворил требования прокурора и продлил срок меры пресечения в виде содержания под стражей до 16.06.2019 года без определения альтернативы.

Напомним, 24 июля в центре Киева Кирилл Островский за рулем внедорожника Hummer сбил насмерть ребенка на пешеходном переходе. После ДТП Островский пытался скрыться с места аварии, но его задержали очевидцы. В сентябре 2018 прокуратура завершила расследование в отношении водителя и направила обвинительный акт в суд.


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