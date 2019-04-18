Суд продлил арест водителя Hummer, сбившего насмерть девочку в Киеве

По ходатайству столичной прокуратуры суд продлил арест Кириллу Островскому - водителю внедорожника Hummer, который 24 июля прошлого года насмерть сбил девочку на бульваре Леси Украинки. Об этом сообщила пресс-секретарь прокурора Киева Надежда Максимец, пишет УНН.

Обвинительный акт рассматривает Печерский райсуд Киева .

Суд, рассмотрев ходатайство удовлетворил требования прокурора и продлил срок меры пресечения в виде содержания под стражей до 16.06.2019 года без определения альтернативы.