Два дополнительные поезда на Пасху "Укрзализныця" назначила по результатам голосования

Львов остается наиболее востребованным направлением во время путешествий на Пасхальные и майские выходные. Это подтвердили результаты голосования, которое провела "Укрзализныця" на своей странице в Facebook. По результатам опроса назначено два поезда: № 755/756 и № 211/212 сообщением Киев - Львов, сообщается на сайте компании.

Всего в опросе на странице АО "Укрзализныця" в Facebook на момент подведения итогов приняли участие 2162 респондента. Из них 320 пользователей высказались за дополнительные поезда во Львов. Почти на сотню меньше голосов отдано за назначение поездов в Ивано-Франковск. От 100 до 200 голосов набрали Одесса, Ужгород, Харьков, Польша . Среди других направлений, которые предложили пользователи, также Трускавец, Геническ, Черновцы и Новоалексеевка и тому подобное.

Дополнительный поезд "Интерсити" № 756 Киев - Львов отправится из Львове 26 апреля и 1 мая в 23:00, прибудет в Киев на следующий день в 05:50. Обратно поезд отправится 27 апреля и 2 мая в 00:15, прибудет во Львов на следующий день в 5:47. Он будет делать остановку на станции Коростень.

Поезд № 211/212 Киев - Львов отправится из Киева 26 апреля в 12:10 и прибудет во Львов в 22:14. Обратно отправление 27 апреля в 1:28, прибытие в Киев на следующий день в 09:14. Поезд будет делать остановку на станции Шепетовка.

"Укрзализныця" уже начала открывать продажу билетов на указанные поезда. Их можно приобрести в железнодорожных кассах и онлайн.

Всего на Пасхальные и майские праздники "Укрзализныця" уже назначила 23 дополнительных поезда и дополнительные рейсы 5 круглогодичных поездов. В частности, это поезда во Львов, Ковель, Ужгород, Черновцы, Хмельницкий, Жмеринку, Николаев, Одессу, Херсон, Днипро, Кривой Рог, Харьков, Покровск, Запорожье, Бахмута, Кременчуг, Шостка, Черкассы, Винница и другие города.