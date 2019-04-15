В Харьковской области 12-летний "зацепер" лишился ноги
Ребенок в тяжелом состоянии госпитализирован.
В Лозовском районе Харьковской области на железной дороге тяжело травмирован 12-летний мальчик. У мальчика диагностированы травматическая ампутация голени, переломы и травмы, сообщает пресс-служба областной полиции.
Инцидент произошел вечером 13 апреля.
По предварительной информации, мальчик решил уцепиться за электропоезд сообщением "Синельниково - Харьков" на железнодорожном пути вблизи станции "Лозовая" и сорвался.
Ребенка немедленно госпитализировали в тяжелом состоянии в районную больницу. После оказания медицинской помощи он госпитализирован в больницу города Харькова.
Информация о происшествии внесена в Журнал единого учета. Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.
Ранее в апреле полиция задержала пятерых подростков за бросание камней в окна поезда.
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14.04.2019 14:34