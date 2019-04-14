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На парковке возле Национальной филармонии в Киеве сожгли две машины Поджог устроил неизвестный человек в балаклаве. В субботу, 13 апреля, на парковке возле Национальной филармонии Украины в центре Киева неизвестный мужчина в балаклаве сжег два автомобиля. Об этом говорится на сайте Национальной полиции. Фото: kyiv.npu.gov.ua По словам свидетелей, мужчина с закрытым лицом, одетый в светлую куртку и джинсы, бросил зажигательную смесь в один из припаркованных автомобилей, вторая машина загорелась, так как стояла рядом. В результате происшествия никто не пострадал. Фото: kyiv.npu.gov.ua Национальная филармония расположена в начале Владимирского спуска возле Арки дружбы народов.

LB.ua

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