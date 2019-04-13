Boeing провела более 90 тестовых полетов новых 737 МАХ

Экипажи самолетов налетали 159 часов после обновления программного обеспечения

Boeing провела более 90 тестовых полетов новых 737 МАХ
Фото: Авиатранспортное обозрение

Авиакомпания Boeing осуществила 96 тестовых полетов самолетов 737 MAX после обновления программного обеспечения

Об этом заявил гендиректор компании Деннис Мюленбург, сообщает CNBC.

"Наш экипаж совершил 96 полетов общим хронометражем 159 часов с обновленным программным обеспечением", - отметил он.

Мюленбург добавил, что Boeing уже продвинулся в разработке плана по корректировке специального программного обеспечения для контроля полетов и улучшение системы тренировки пилотов.

Информации о возобновлении полетов 737 МАХ на регулярных рейсах пока не поступало. С 12 марта для самолетов этой модели закрыто воздушное пространство большинства стран мира, включая Украину. "МАУ" анонсировала отмену некоторых рейсов, где были запланированы эти лайнеры, из-за задержки с поставкой самолетов.

Напомним, 10 марта пассажирский самолет "Боинг 737 МАХ" авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение на пути из Аддис-Абебы в Найроби. Расследование установило, что причиной крушения стал сбой электроники, о котором уже было известно: прошлой осенью по этой же причине разбился новый 737 МАХ в Индонезии. Из-за сбоя система неправильно интерпретирует положение самолета в воздухе и самопроизвольно опускает нос лайнера вниз, сваливая самолет в пике.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Вооруженный полицейский избил водителя квадроцикла в Киеве на ОсокоркахВооруженный полицейский избил водителя квадроцикла в Киеве на Осокорках
Украина и США возобновят поиски пропавшего в Черном море самолета-разведчикаУкраина и США возобновят поиски пропавшего в Черном море самолета-разведчика
Boeing сокращает производство самолетов 737 МАХBoeing сокращает производство самолетов 737 МАХ
В Запорожье патрульные со стрельбой и погоней догоняли пьяного водителяВ Запорожье патрульные со стрельбой и погоней догоняли пьяного водителя
За квартал в Украине зарегистрировали больше сотни Tesla, самым популярным остается Nissan Leaf
Блок рекламы


Похожие новости
Boeing сокращает производство самолетов 737 МАХBoeing сокращает производство самолетов 737 МАХ
В Boeing признали, что самолеты в Индонезии и Эфиопии разбились из-за ошибки программыВ Boeing признали, что самолеты в Индонезии и Эфиопии разбились из-за ошибки программы
МАУ отменила ряд рейсов из-за задержки поставок новых Boeing 737 MAXМАУ отменила ряд рейсов из-за задержки поставок новых Boeing 737 MAX
В Норвегии купили больше электрокаров, чем бензиновых авто. Треть продаж — TeslaВ Норвегии купили больше электрокаров, чем бензиновых авто. Треть продаж — Tesla
Аэропорт "Львов" за месяц увеличил пассажиропоток более чем в полтора разаАэропорт "Львов" за месяц увеличил пассажиропоток более чем в полтора раза
Экспертиза подтвердила сбой электроники на разбившемся Boeing, - WSJЭкспертиза подтвердила сбой электроники на разбившемся Boeing, - WSJ
Кличко оценил строительство метро на Виноградарь более чем в 11 млрд гривенКличко оценил строительство метро на Виноградарь более чем в 11 млрд гривен
Boeing сообщил об обновлении программного обеспечения лайнеров серии МАХBoeing сообщил об обновлении программного обеспечения лайнеров серии МАХ
При крушении парома в Ираке погибли более 80 человекПри крушении парома в Ираке погибли более 80 человек
"Киевпастранс" отказался от более дешевых трамваев из-за справки о несудимости"Киевпастранс" отказался от более дешевых трамваев из-за справки о несудимости
Последние новости
Подгружаем последние новости