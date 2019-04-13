Boeing провела более 90 тестовых полетов новых 737 МАХ

Авиакомпания Boeing осуществила 96 тестовых полетов самолетов 737 MAX после обновления программного обеспечения

Об этом заявил гендиректор компании Деннис Мюленбург, сообщает CNBC.

"Наш экипаж совершил 96 полетов общим хронометражем 159 часов с обновленным программным обеспечением", - отметил он.

Мюленбург добавил, что Boeing уже продвинулся в разработке плана по корректировке специального программного обеспечения для контроля полетов и улучшение системы тренировки пилотов.

Информации о возобновлении полетов 737 МАХ на регулярных рейсах пока не поступало. С 12 марта для самолетов этой модели закрыто воздушное пространство большинства стран мира, включая Украину. "МАУ" анонсировала отмену некоторых рейсов, где были запланированы эти лайнеры, из-за задержки с поставкой самолетов.

Напомним, 10 марта пассажирский самолет "Боинг 737 МАХ" авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение на пути из Аддис-Абебы в Найроби. Расследование установило, что причиной крушения стал сбой электроники, о котором уже было известно: прошлой осенью по этой же причине разбился новый 737 МАХ в Индонезии. Из-за сбоя система неправильно интерпретирует положение самолета в воздухе и самопроизвольно опускает нос лайнера вниз, сваливая самолет в пике.