Infiniti показала первые фото концепта Qs Inspiration.

Шанхайский автосалон открывается для прессы 16 апреля. На стенде Infiniti роль шоу-стоппера будет исполнять концепт Qs Inspiration. Японцы опубликовали в сети первые снимки этой машины, не сопроводив их, к сожалению, никакими техническими деталями.

Что любопытно в наш век кроссоверов, премьера японцев – это седан. Но, разумеется, с электрической силовой установкой. В Infiniti намекнули, что прототип предваряет выход серийной модели, которая появится через два-три года. Вместе с показанным в январе концептом QX Inspiration новинка демонстрирует будущий дизайн марки, который внедрят после перехода на электромобили.

Обе модели, QX и Qs, нарисовал шеф-дизайнер Карим Хабиб, перешедший в Infiniti из BMW весной 2017 года. Что у электроседана внутри, пока не разглашается. Пресс-релиз скупо сообщает о том, что интерьер разделен на две зоны – кокпит водителя и «расслабляющее» пространство для пассажиров.

Напомним, что ранее свои премьеры анонсировали Chevrolet и Lexus.

Электрический седан станет одной из звезд открывающегося на следующей неделе автосалона в Шанхае.