Infiniti показала первые фото концепта Qs Inspiration.
Шанхайский автосалон открывается для прессы 16 апреля. На стенде Infiniti роль шоу-стоппера будет исполнять концепт Qs Inspiration. Японцы опубликовали в сети первые снимки этой машины, не сопроводив их, к сожалению, никакими техническими деталями.
Что любопытно в наш век кроссоверов, премьера японцев – это седан. Но, разумеется, с электрической силовой установкой. В Infiniti намекнули, что прототип предваряет выход серийной модели, которая появится через два-три года. Вместе с показанным в январе концептом QX Inspiration новинка демонстрирует будущий дизайн марки, который внедрят после перехода на электромобили.
Обе модели, QX и Qs, нарисовал шеф-дизайнер Карим Хабиб, перешедший в Infiniti из BMW весной 2017 года. Что у электроседана внутри, пока не разглашается. Пресс-релиз скупо сообщает о том, что интерьер разделен на две зоны – кокпит водителя и «расслабляющее» пространство для пассажиров.
Напомним, что ранее свои премьеры анонсировали Chevrolet и Lexus.
Электрический седан станет одной из звезд открывающегося на следующей неделе автосалона в Шанхае.
Кирилл Малышев. Фото компании Infiniti.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Транспорт
13.04.2019 12:30
13.04.2019 12:55