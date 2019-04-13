Audi представила модели S6 и S7 Sportback.

Концерн Volkswagen колоссально пострадал от дизельгейта и теперь к выпуску новых моторов на тяжелом топливе относится осторожно. Например, от них полностью отказался Porsche, а у последних новинок Audi дизельные версии появляются в продаже позже бензиновых. Поэтому премьера «колец» этой недели вышла абсолютно неожиданной.

Audi представила модели S6 и S7 Sportback.

Заряженные Audi S6 и S7 Sportback всегда оснащались бензиновыми моторами. В последнем поколении эту традицию сломали. Европейские версии моделей везет агрегат 3.0 TDI с турбонаддувом, электрическим компрессором, стартер-генератором и дополнительной 48-вольтовой электросетью. Он выдает 349 л.с. и 700 Н*м момента.

Audi представила модели S6 и S7 Sportback.

Мотору помогают 8-ступенчатый автомат и постоянный полный привод с центральным «самоблоком». Активный задний дифференциал и полноуправляемое шасси – опции. Машинам требуется 5-5,1 секунды (в зависимости от типа кузова), чтобы достичь 100 км/ч. Максимальная скорость по традиции ограничена на 250 км/ч.

Audi представила модели S6 и S7 Sportback.

По умолчанию «эски» комплектуются адаптивной пружинной подвеской. Относительно массовых версий она занижена на 20 миллиметров у «шестерки» и на 10 миллиметров у «семерки». Предлагающаяся за доплату пневмоподвеска после скорости в 120 км/ч опустит кузов еще на 10 миллиметров. В списке дополнительного оборудования также можно найти карбон-керамические тормоза.

Что интересно, в США, на Ближнем Востоке и в Азии Audi S6 и S7 продолжат продавать с бензиновыми моторами, но их характеристики еще не огласили.

Audi представила модели S6 и S7 Sportback

«Эски» совершенно неожиданно оказались дизельными.


CarClub
Кирилл Малышев. Фото компании Audi.


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