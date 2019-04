Полный автопилот Tesla всё ближе: Илон Маск заявил о производстве ИИ-чипа

Чип Tesla для автопилота уже поступил в производство — об этом заявил исполнительный директор компании Илон Маск (Elon Musk). Грядущий процессор предназначен для замены текущей платформы в автомобилях, которые начали поставляться на рынок в октябре 2016 года, и призван обеспечить достаточную производительность для сбора данных с существующих датчиков и обеспечения полноценного автономного вождения без помощи со стороны водителя.

«Компьютер Tesla, поддерживающий полностью автономное вождение и уже находящийся в производстве, такая задача загрузит лишь на 5 % от общей вычислительной мощности и на 10 % с максимальной избыточностью для надёжности», — заявил господин Маск в Твиттере, отвечая на видео, в котором один из владельцев поражается новой функции Navigate on Autopilot, позволяющей машине корректно съезжать с шоссе, но всё же требующей от водителя сохранять полное внимание.

Это большой шаг вперёд для компании, которая пообещала обеспечить полностью автономное вождение в конечном итоге на всех последних автомобилях Tesla. Илон Маск утверждает, что существующего «Аппаратного обеспечения 2», включающего 8 камер, ультразвуковые датчики и приёмники GPS , достаточно и для полностью автономного вождения на более позднем этапе развития автопилота, хотя конкуренты вроде Waymo опираются на системы сканирования окружения при помощи лидаров. Во время отчётной конференции в августе 2018 года Tesla впервые анонсировала свою платформу, которая заменит NVIDIA Drive PX2. В октябре 2018 года господин Маск заявил, что чип появится во всех новых серийных автомобилях компании примерно через шесть месяцев.

Электроника является частью пакета, который Tesla называет «Аппаратное обеспечение 3». К моменту анонса компания уже вела разработку чипа в течение трёх лет — задача поручена команде, возглавляемой разработчиком процессора iPhone 5S Питом Бэнноном (Pete Bannon). Чип призван ускорять нейронную сеть, лежащую в основе автопилота.

В то время как текущая платформа Drive PX2 может обрабатывать 20 кадров в секунду, Tesla утверждает, что её собственное решение может справится с 2000 кадров с полной избыточностью для защиты от сбоев. Эта избыточность является ключом к обеспечению безопасного реагирования автомобиля за счёт уменьшения количества ошибок. Илон Маск отмечает, что продукт его компании предусматривает две работающие независимо, в целях безопасности, однокристальные системы (каждая с двумя нейроблоками).

Two, independent system-on-chip architecture, with each SoC having two NN accelerators that can perform simultaneous health-check calculations to protect against a soft error

Опыт NVIDIA в области игровой графики и высокопараллельных расчётов оказался компании крайне полезен для задач ускорения расчётов, связанных с искусственным интеллектом и автопилотом для машин. Drive PX2 предлагает восемь терафлопс производительности, примерно в шесть раз больше, чем Xbox One. «Я большой поклонник NVIDIA, они делают отличные вещи, — отметил господин Маск во время первоначального анонса чипа. — Но при использовании графического процессора, по сути, речь идёт о режиме эмуляции, причём производительность ограничивается полосой пропускания шины. В конечном итоге передача данных между графическим и центральным процессорами ограничивает систему».

NVIDIA осталась открытой для дальнейшего сотрудничества с Tesla. Исполнительный директор Дженсен Хуанг (Jensen Huang) заявил через несколько дней после анонса: «Если не получится, по любой причине у Teslaне получится, вы можете мне позвонить, и я буду более чем рад помочь». Позже в том же месяце компания подтвердила Inverse, что она всё ещё работает с Tesla.

Tesla продаёт опцию частичного автопилота за $3000 на момент покупки автомобиля или $4000 в последующем. Полноценный автопилот стоит дополнительные $5000 в комплекте с машиной или $7000 позже. Господин Маск утверждает, что новый чип будет включён в эти расходы. Сейчас более дорогой пакет означает поддержку функций вроде Navigate on Autopilot, хотя она пока и требует полного внимания водителя.

В этом году Tesla обещает реализовать в рамках пакета за $5000 поддержку распознавания и реакции на знаки остановки и огни трафика, а также возможность автоматического вождения по городским улицам. В будущем появится также автоматическое изменение полос движения на шоссе, автоматическая параллельная и перпендикулярная парковка, а также удалённый вызов припаркованной машины к водителю. Когда потребуется, Tesla бесплатно заменит электронику NVIDIA на собственное решение тем, кто покупал дорогой пакет автопилота.

Doesn’t matter yet whether you have Tesla FSD computer or Tesla Nvidia-based computer. When it does matter later this year, Tesla will switch the computers for you.

— Elon Musk (@elonmusk) 8 апреля 2019 г.