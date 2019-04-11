Итальянский лоукост запустит рейсы из Одессы в Рим уже в апреле

Итальянский лоукост Ernest Airlines с 19 апреля запустит регулярные авиарейсы из Одессы в Рим и обратно.

Airbus A320 «Эрнеста» будет вылетать из международного аэропорта «Одесса» дважды в неделю - по пятницам и воскресеньям. Билеты будут стоить всего 23 евро в один конец, пишет Думская.

При покупке билетов туда и обратно предусмотрено обслуживание в двух классах - «эконом» и «премиум-эконом». Цена, соответственно, 73 и 93 евро.

Ernest Airlines очень небольшая итальянская авиакомпания, во флоте которой всего четыре самолета - один Airbus A319 и три Airbus A320. A319 имеет вполне почтенный возраст - 18 лет, пара А320 значительно моложе - всего по восемь лет, а борт EI-LIX абсолютно новый, он совершил первый полет 14 ноября 2018 года.



