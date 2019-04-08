В ДТП погиб топ-менеджер Allseeds, волонтер Владимир Слабовский

Он известен как волонтер под позывным "Влад".

В ДТП погиб топ-менеджер Allseeds, волонтер Владимир Слабовский
Владимир Слабовский
Фото: facebook.com

Операционный директор одного из крупнейших украинских производителей и экспортеров подсолнечного масла компании Allseeds (Киев) Владимир Слабовский погиб в дорожно-транспортном происшествии.

Об этом сообщил предправления Allseeds Вячеслав Петрище в фейсбуке. О гибели Слабовского сообщили также другие близкие бизнесмена.

"Сегодня ушел из жизни мой друг и соратник Владимир Слабовский. К сожалению Бог забирает лучших, особенно в такой день. Это был человек жизни! Человек чувств! Человек дела! Любящий и любимый отец и муж! Человек, который за нашу землю воевал и пуля его не взяла. Сегодня его принимает эта земля. Нелепость, не поддающаяся объяснению - авария", - написал он.

Петрище отметил, что это был первый выезд Слабовского на новом байке.

Слабовский работал в аграрном бизнесе более 20 лет. В Allseeds он пришел в 2015 году. Также Слабовский известен как волонтер под позывным "Влад".

Журналист, главный редактор "Цензор.Нет" Юрий Бутусов в фейсбук написал, что Слабовский неоднократно возил волонтерскую помощь на фронт, отвлекаясь от управления бизнесом.

"Слабовский был патриотом Украины из Донецка. У него была собственность и бизнес на Донбассе. Но он все оставил в 2014-м, не колеблясь ни минуты. И даже прах своих родителей он вывез с оккупированной территории, и перезахоронил под Киевом, чтобы его ничего не связывало с роSSийскими агрессорам", - написал Бутусов.


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