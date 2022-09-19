Псевдоволонтери продали 30 автомобілів, ввезених для ЗСУ

Співробітники Бюро економічної безпеки України разом із прикордонниками викрили групу осіб, які продавали автомобілі, завезені під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ. Про це повідомила прес-служба БЕБ України.

Псевдоволонтери продали 30 автомобілів, ввезених для ЗСУ

За даними досудового слідства, фігуранти з травня 2022 року ввезли до України близько 30 автомобілів. Під час проходження митного контролю вони надавали гарантійні листи від військових частин та громадських організацій про те, що ці машини призначені для ЗСУ як гуманітарна допомога.

Надалі зловмисники розміщували оголошення про продаж автомобілів на популярних сайтах, у спеціально створеному Телеграм-каналі, а також продавали на майданчику у Києві. Оплата за товар здійснювалася у доларах чи криптовалюті.

Псевдоволонтери продали 30 автомобілів, ввезених для ЗСУ

За даними фактами правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 201-2 (Продаж товарів гуманітарної допомоги або використання благодійних пожертв, безоплатної допомоги з метою отримання прибутку) та ч. 3 ст. 212 (Ухилення від сплати податків) КК України.

Правоохоронці під час обшуків вилучили 7 автомобілів, які фігуранти хотіли продати за 1,5 млн гривень. Надалі ці машини передадуть на потреби ЗСУ. Досудове слідство триває.

Псевдоволонтери продали 30 автомобілів, ввезених для ЗСУ

Нагадаємо, раніше у Києві затримали шахрая, який обманював волонтерів, обіцяючи продати їм дизельне паливо.


Максимов Віталій, Тудей





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