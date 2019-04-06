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Mercedes-AMG G63 против Porsche Cayman GTS и Audi RS3: дрэг-гонка Внедорожник Mercedes-AMG G63, участвовавший в гонке, оснащен силовой установкой мощностью 585 лошадиных сил и весит 2 560 килограммов. Купе же Porsche Cayman GTS использует двигатель, способный выдавать 365 л.с., и весит 1 480 кг. Хэтчбек Audi RS3 оборудован силовой установкой, выдающей 400 л.с., и весит 1 520 кг.

Олег Писарев, Supreme2.Ru

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