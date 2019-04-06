2019-04-06
Mercedes-AMG G63 против Porsche Cayman GTS и Audi RS3: дрэг-гонка
Внедорожник Mercedes-AMG G63, участвовавший в гонке, оснащен силовой установкой мощностью 585 лошадиных сил и весит 2 560 килограммов. Купе же Porsche Cayman GTS использует двигатель, способный выдавать 365 л.с., и весит 1 480 кг. Хэтчбек Audi RS3 оборудован силовой установкой, выдающей 400 л.с., и весит 1 520 кг.
Олег Писарев, Supreme2.Ru
!
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
«« В Boeing признали, что самолеты в Индонезии и Эфиопии разбились из-за ошибки программы
06.04.2019 04:29
06.04.2019 04:29
Ctrl+←