Mercedes-AMG G63 против Porsche Cayman GTS и Audi RS3: дрэг-гонка

Mercedes-AMG G63 против Porsche Cayman GTS и Audi RS3: дрэг-гонка

Внедорожник Mercedes-AMG G63, участвовавший в гонке, оснащен силовой установкой мощностью 585 лошадиных сил и весит 2 560 килограммов. Купе же Porsche Cayman GTS использует двигатель, способный выдавать 365 л.с., и весит 1 480 кг. Хэтчбек Audi RS3 оборудован силовой установкой, выдающей 400 л.с., и весит 1 520 кг.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Одессе авто на еврономерах сбило троих нацгвардейцев - один погиб, двое госпитализированыВ Одессе авто на еврономерах сбило троих нацгвардейцев - один погиб, двое госпитализированы
В Кропивницком умер водитель автоцистерны, пострадавший при пожаре на заправкеВ Кропивницком умер водитель автоцистерны, пострадавший при пожаре на заправке
В Киеве на Демеевской микроавтобус на ходу провалился в ямуВ Киеве на Демеевской микроавтобус на ходу провалился в яму
Трем подросткам из Африки грозит 30 лет за угон судна в Средиземном мореТрем подросткам из Африки грозит 30 лет за угон судна в Средиземном море
После завершения льготной растаможки "евроблях" начал расти спрос на новые автоПосле завершения льготной растаможки "евроблях" начал расти спрос на новые авто
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве Porsche протаранил Chevrolet и загорелся над подземным переходомВ Киеве Porsche протаранил Chevrolet и загорелся над подземным переходом
Mercedes-AMG A35 выпустили в формате седана.Mercedes-AMG A35 выпустили в формате седана.
Porsche показала долгожданный Cayenne CoupePorsche показала долгожданный Cayenne Coupe
Электрокар Porsche Taycan привлёк более 20 000 потенциальных покупателейЭлектрокар Porsche Taycan привлёк более 20 000 потенциальных покупателей
Audi SQ5: теперь и с дизелем.Audi SQ5: теперь и с дизелем.
В Харькове около тысячи человек вышли на марш против повышения тарифа на проездВ Харькове около тысячи человек вышли на марш против повышения тарифа на проезд
Tesla обошла Audi и Jaguar по энергоэффективности электромобилейTesla обошла Audi и Jaguar по энергоэффективности электромобилей
Alfa Romeo Stelvio QV выставили против Mercedes-AMG GLC 63Alfa Romeo Stelvio QV выставили против Mercedes-AMG GLC 63
На трассе возле Ровно из-за столкновения Porsche Cayenne и Daewoo Sens погибли три человекаНа трассе возле Ровно из-за столкновения Porsche Cayenne и Daewoo Sens погибли три человека
Из шин спортпрототипа Porsche 919 Hybrid сделали виниловые пластинкиИз шин спортпрототипа Porsche 919 Hybrid сделали виниловые пластинки
Последние новости
Подгружаем последние новости