"Киевпастранс" заказал 10 львовских трамваев за 498 млн гривен

Вагоны должны быть поставлены до конца декабря 2019 года.

"Киевпастранс" заказал 10 львовских трамваев за 498 млн гривен
Фото: facebook.com/merkieva

Коммунальное предприятие "Киевпастранс" 2 апреля подписало контракт с львовским ООО "СП Электронтранс" на поставку 10 низкопольных трамваев длиной 30,2 метра.

Сумма договора составляет почти 498 млн гривен с НДС, говорится на сайте госзакупок ProZorro.

Вагоны должны быть поставлены до конца декабря 2019 года.

Напомним, "Киевпастранс" отказался подписать договор с львовским "Электронтрансом" на закупку аналогичных десяти трамваев за 505,4 млн гривен по другому тендеру. Там победителем выбрали польскую Pesa Bydgoszcz, но договор с ней еще не подписали.

В феврале 2019 года бюджетная комиссия Киевского горсовета утвердила городскую целевую программу развития транспортной инфраструктуры на 2019-2023 годы. Она предусматривает закупку более 400 трамваев, троллейбусов и электробусов за пять лет.


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