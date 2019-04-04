МАУ отменила ряд рейсов из-за задержки поставок новых Boeing 737 MAX

Пассажирам предложат альтернативные рейсы и маршруты.

МАУ отменила ряд рейсов из-за задержки поставок новых Boeing 737 MAX
Фото: Wikipedia

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" заявила, что отменяет ряд рейсов на период летней навигации в связи с задержкой поставки новых Boeing 737 MAX, которые планировала получить в этом году, поскольку расследование касательно их эксплуатации еще не завершено.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Основной причиной изменений стала задержка поставки самолетов Boeing 737 MAX, которые должны были начать работу на регулярных рейсах МАУ с середины апреля текущего года. Однако, в связи с тем, что эксплуатация данного типа ВС приостановлена до завершения расследования, поставка трех Boeing 737 MAX для авиакомпании МАУ откладывается", - сказано в сообщении.

Под отмену попали рейсы из Киева в Винницу, также в апреле, мае и июне - из Киева в Запорожье, Херсон, Баку, Минск, Ригу, Женеву, Амман и Анкару.

Сокращается количество рейсов на направлениях в Афины, Стамбул и Ереван.

Отмечается, что пассажиры, которых коснулись изменения расписания, получат сообщения и предложения с альтернативными датами вылета или маршрута.

Напомним, ранее МАУ заявила, что начнет эксплуатацию новых Boeing 737 MAX только после подтверждения их безопасности и разрешения на их полеты от авиационных властей Европейского Союза.

12 марта Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) с 19:00 по всемирному времени приостановило все полеты всех самолетов модели Boeing MAX 8 и 737-9 MAX в Европе, выполняемые операторами как стран ЕС, так и третьих стран. Данный шаг был предпринят после авиакатастрофы с участием Boeing 737 MAX 8 рейса ET302, который выполняли Ethiopian Airlines. Она стала второй за последние полгода с участием данной модели самолета - в октябре 2018 года Boeing 737 MAX 8 разбился в Индонезии.

В ноябре 2018 года МАУ заявили, что намерены получить три новых самолета Boeing 737-MAX в 2019 году.


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