В Киеве на четыре дня ограничат движение по мосту им. Патона
Движение будет ограничено с 12:00 5 апреля по 22:00 8 апреля.
С 12:00 5 апреля по 22:00 8 апреля в связи с ремонтом покрытия моста имени Патона через Днепр в Киеве будет частично ограничено движение транспорта в первой полосе по направлению бульвара Дружбы Народов.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) и "Киевавтодор".
"Коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ, и выбирать другие маршруты движения", - говорится в сообщении, распространенном в четверг утром.
Напомним, 6-7 апреля в столице состоится 9-й Киевский международный полумарафон Nova Poshta Kyiv Half Marathon. Из-за этого события на Подоле ограничат движение транспорта.
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