В Норвегии купили больше электрокаров, чем бензиновых авто. Треть продаж — Tesla

По итогам марта 2019 года, Норвегия стала первой страной в мире, где электрокары составили более половины всех проданных автомобилей. Они заняли 58%. Об этом пишет ArsTechica со ссылкой на данные местного дорожно-транспортного департамента, пишут AIN.UA.

Особый ажиотаж спровоцировала Tesla Model 3. В марте в Норвегии купили 5315 автомобилей этой модели, что составило около 29% от всех продаж. Премиальные Model S и Model X собрали еще по 500 продаж каждая. Всего в марте норвежцы купили 18 375 автомобилей.

В Норвегии купили больше электрокаров, чем бензиновых авто. Треть продаж — Tesla

В общей сложности за 2018 год, электрические автомобили заняли в Норвегии 31,2% от всех проданных машин. В 2017 году их доля составляла 20,8%. Это самый высокий показатель в мире, резюмирует агентство Reuters.

При этом, речь идет только о полностью электрических авто. С учетом гибридов, доля экологически безопасного транспорта в Норвегии достигла 50% в 2018 году. Для сравнения, в США таких машин около 2%.

Переход на электротранспорт активно поощряется правительством Норвегии. Владельцы электрокаров получают свободный доступ к платным дорогам, выделенным полосам, обеспечены бесплатной зарядкой и парковкой. В планах страны — к 2025 году добиться того, чтобы все новые проданные автомобили работали на электрической тяге.

Правда, как пишет ArsTechica, намерениям могут помешать постепенное сворачивание щедрых преференций. В 2019 году ряд платных трасс начнет взимать плату с электрокаров, с 2020 года их владельцев могут лишить налоговых льгот при покупке.


Михаил Сапитон, AIN


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