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Латвийская airBaltic запустила рейс из Львова в Ригу Рейсы будут осуществляться со 2 апреля до 26 октября. Фото: kilti.lt Латвийская авиакомпания airBaltic запустила прямые регулярные рейсы по маршруту "Рига - Львов - Рига". 2 апреля состоялось официальное открытие нового прямого авиарейса, сообщает пресс-служба Львовской ОГА. Авиарейс Львов-Рига будет осуществлять полеты 4 раза в неделю. Стоимость билета зависит от тарифа: базовый - 49 евро, премиум - 115 евро, бизнес - 399 евро. Авиасообщение является сезонным. Рейсы будут осуществляться со 2 апреля до 26 октября. Авиакомпания airBaltic уже имеет три направления из Украины. Это Одесса - Рига, Киев – Рига, и новый Львов - Рига. Ранее сообщалось, что аэропорт "Львов" за месяц увеличил пассажиропоток более чем в полтора раза.

LB.ua

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