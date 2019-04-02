Лоукосты YanAir будут летать в Швецию, Ирак и Германию, а SkyUp - во Францию

Украинским авиакомпаниям увеличили частоту рейсов в Китай и Болгарию.

?Лоукосты YanAir будут летать в Швецию, Ирак и Германию, а SkyUp - во Францию
Фото: facebook/Міністерство інфраструктури України

Государственная авиационная служба Украины одобрила заявки авиакомпании SkyUp (Киев) на выполнение рейсов из Киева в Париж и Ниццу, а также из Харькова в Париж, говорится в принятом решении, обнародованном на сайте Госавиаслужбы.

29 марта 2019 в Госавиаслужбе состоялось заседание комиссии по рассмотрению вопросов относительно прав на эксплуатацию воздушных линий. По итогам этого заседания, украинскому авиаперевозчику SkyUp разрешили регулярно по три раза в неделю летать из Киева и Харькова в Париж, а также с частотой два раза в неделю из Киева в Ниццу.

Кроме этого, Госавиаслужба удовлетворила запрос SkyUp на увеличение частоты с двух до трех рейсов в неделю по направлению Киев - Санья (Китай).

Также комиссия разрешила авиакомпании YanAir летать по три раза в неделю из Киева и Одессы в Стокгольм (Швеция), из Одессы в Эрбиль и Сулейманию (Ирак), а также в Дюссельдорф (Германия).

Кроме того, Госавиаслужба разрешила авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев) летать из Киева в Гетеборг (Швеция) с частотой в семь рейсов в неделю и увеличила частоту полетов для МАУ по направлению Киев - Бургас (Республика Болгария) до пяти в неделю.

Напомним, 31 марта 2019 года терминал F в аэропорте «Борисполь» возобновил свою работу спустя пять лет перерыва. Пока что терминал работает в тестовом режиме, но в первый день своей работы он оформил уже 27 рейсов. Обновленный авиатерминал будет обслуживать бюджетные авиакомпании и чартерные перелеты, в частности, рейсы лоукостера Ryanair.


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