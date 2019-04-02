Alfa Romeo готовит дорогое купе.

В сети появились изображения купе Alfa Romeo GTV. Его выход на рынок предварительно обещан в 2022 году. Если, конечно, планы руководства FCA относительно бренда снова не поменяются.

Двухдверка построена на платформе седана Giulia. Но если четырехдверке положено максимум 510 сил, на купе ожидается больше 600 «лошадей». Большей отдачи добьются за счет добавления в состав силовой установки электромотора. Можно предположить, что его установят близ передней оси.

Не исключено, что Alfa Romeo GTV будет располагать полным приводом. Хотя для истинных поклонников бренда, наверное, предпочтительнее оставить классическую компоновку. Формально купе можно назвать двухдверной версией «Джулии», но внешне оно будет отличаться, и довольно заметно.

Напомним, что месяц назад на моторшоу в Женеве итальянцы показали прототип компактного кроссовера Tonale.