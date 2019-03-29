Сервис такси Lyft вышел на биржу, компанию оценили в $24,3 млрд
Компании удалось привлечь $2,34 млрд.
Американская компания Lyft, основной конкурент Uber на рынке США, 28 марта провела первичное размещение акций (IPO) на фондовой бирже NASDAQ.
Об этом пишет Reuters.
Выход на биржу позволил Lyft привлечь $2,34 млрд, а в целом сервис оценили в $24,3 млрд, что делает ее крупнейшей компанией, вышедшей на IPO со времен размещения акций Alibaba в 2014 году. Еще год назад в ходе последнего инвестиционного раунда Lyft оценивали в $15 млрд. Акции американского такси станут доступны на бирже NASDAQ уже в пятницу под тикером LYFT.
Сервис такси Lyft был запущен в 2012 году Логаном Грином и Джоном Циммером.
В 2018 году выручка компании удвоилась по сравнению с предыдущим годом и достигла $2,16 млрд. При этом вырос и убыток - с $688 млн в 2017 году до $911 млн в 2018-м. Сейчас с сервисом сотрудничают 1,9 млн водителей, услугами Lyft в 2018 году воспользовались 30,7 млн пассажиров.
По состоянию на декабрь 2018 года компания оценивала свою долю на американском рынке в 39%.
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