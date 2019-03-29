В Киеве на Выдубичах сошли с рельсов грузовые вагоны
Часть вагонов оказались на боку, у некоторых оторваны тележки.
В пятницу, 29 марта, в Киеве недалеко от станции метро "Выдубичи" на маневровой ветке с рельсов сошли семь грузовых вагонов.
Об этом с места происшествия сообщило издание "Информатор".
Вагоны и рельсы принадлежат не "Укрзализныце", а частному предприятию.
Работник железной дороги рассказал изданию, что об инциденте там узнали утром, но когда именно все случилось, он не знает. При этом мужчина отметил, что это серьезный инцидент. Часть поврежденных вагонов были новыми. Что стало причиной инцидента, будет ясно после проведения экспертиз.
В результате происшествия часть вагонов оказались на боку, у некоторых колесные пары с тележками оторвало от основания. Также сломаны рельсы.
Пострадавших в результате происшествия не было.
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