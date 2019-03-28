Кличко оценил строительство метро на Виноградарь более чем в 11 млрд гривен

Планируется строительство 4 станций.

Кличко оценил строительство метро на Виноградарь более чем в 11 млрд гривен
Фото: Facebook/Кличко Мер

Мэр Киева Виталий Кличко оценивает метро на Виноградарь дороже чем 11 млрд гривен. Эта сумма покроет строительство станций "Мостицкая", "Проспект Правды", "Виноградарь" и "Маршала Гречко" Сырецко-Печерской линии метро от станции "Сырец".

Об этом он сообщил в интервью газете "Сегодня". "Нужно понимать, что продление линии метрополитена – это огромные деньги. Две станции на Виноградарь будут стоить около 6 миллиардов гривен. А если оценивать работы по всем четырем станциям, то, по последним подсчетам, – это более 11 миллиардов гривен", – подчеркнул Кличко.

Кличко прогнозирует, что в декабре 2021 года мэрия планирует сдать в эксплуатацию две новых станции: "Мостицкая" и "Проспект Правды".

Также он заявил, что после ремонта станции "Святошин", следующая на очереди по капремонту "Политехнический институт". Кроме этого, мэрия планирует осуществить капитальный ремонт всех станций столичного метрополитена.

Напоминаем, что строительство метро на Виноградарь началось в 2018 году.


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