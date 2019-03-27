2019-03-27
Во Львове автомобиль сбил двух 15-летних школьников на пешеходном переходе
Пострадавших парня и девушку госпитализировали для осмотра.
Во Львове автомобиль "Шкода" сбил на пешеходном переходе вблизи лицея на ул. Научной двух 15-летних школьников.
Инцидент произошел днем 26 марта, сообщает "Варта-1".
Фото: Варта1
Пострадавших парня и девушку госпитализировали для осмотра.
По словам водителя, который остался на месте ДТП, он не заметил детей, которые переходили дорогу.
Фото: Варта1
Как сообщалось, 20 марта во Львове маршрутка сбила насмерть 10-летнюю девочку.
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