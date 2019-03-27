Во Львове автомобиль сбил двух 15-летних школьников на пешеходном переходе

Пострадавших парня и девушку госпитализировали для осмотра.

Во Львове автомобиль "Шкода" сбил на пешеходном переходе вблизи лицея на ул. Научной двух 15-летних школьников.

Инцидент произошел днем 26 марта, сообщает "Варта-1".

Фото: Варта1

Пострадавших парня и девушку госпитализировали для осмотра.

По словам водителя, который остался на месте ДТП, он не заметил детей, которые переходили дорогу.

Фото: Варта1

Как сообщалось, 20 марта во Львове маршрутка сбила насмерть 10-летнюю девочку.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Одессе BMW врезался в припаркованное авто и электроопору, а затем загорелся, два человека погиблиВ Одессе BMW врезался в припаркованное авто и электроопору, а затем загорелся, два человека погибли
"Киевпастранс" отказался от более дешевых трамваев из-за справки о несудимости"Киевпастранс" отказался от более дешевых трамваев из-за справки о несудимости
"Укрзализныця" закупила вагоны с душевыми и раковинами в купе"Укрзализныця" закупила вагоны с душевыми и раковинами в купе
В Киеве разыскивают водителя Мазерати, который устроил стрельбу после ДТПВ Киеве разыскивают водителя Мазерати, который устроил стрельбу после ДТП
У берегов Норвегии потерпело крушение судно с 1300 пассажиров на бортуУ берегов Норвегии потерпело крушение судно с 1300 пассажиров на борту
Блок рекламы


Похожие новости
Wizz Air не пустила двух роSSийских журналистов на рейс в КиевWizz Air не пустила двух роSSийских журналистов на рейс в Киев
Шесть человек пострадали в ДТП во ЛьвовеШесть человек пострадали в ДТП во Львове
Маршрутка сбила троих людей у метро "Дорогожичи" в Киеве (обновлено)Маршрутка сбила троих людей у метро "Дорогожичи" в Киеве (обновлено)
Во Львове маршрутка сбила насмерть 10-летнюю девочкуВо Львове маршрутка сбила насмерть 10-летнюю девочку
Boeing выкатил крупнейший двухдвигательный пассажирский самолетBoeing выкатил крупнейший двухдвигательный пассажирский самолет
В Ровно сгорел двухэтажный пассажирский автобусВ Ровно сгорел двухэтажный пассажирский автобус
ЕС закрывает воздушное пространство для двух моделей Boeing из-за авиакатастрофы в ЭфиопииЕС закрывает воздушное пространство для двух моделей Boeing из-за авиакатастрофы в Эфиопии
В Ровенской области пьяный участковый сбил двух 13-летних мальчиков на тротуареВ Ровенской области пьяный участковый сбил двух 13-летних мальчиков на тротуаре
При столкновении двух поездов в чешском Брно пострадали около 20 человекПри столкновении двух поездов в чешском Брно пострадали около 20 человек
Автосалон в Женеве 2019: назван европейский «Автомобиль года».Автосалон в Женеве 2019: назван европейский «Автомобиль года».
Последние новости
Подгружаем последние новости