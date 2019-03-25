Украина изучит вопрос возобновления работы аэропорта Краматорска

"Надо отремонтировать и запускать в работу. Как и мариупольский".

?Украина изучит вопрос возобновления работы аэропорта Краматорска
Фото: facebook.com/volodymyr.omelyan

Министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что авиационные власти намерены изучить вопрос возобновления работы аэропорта в Краматорске.

Об этом он сообщил на выходных в своем фейсбуке.

"По поручению Президента осмотрел аэропорт Краматорска – надо отремонтировать и запускать его в работу. Как и мариупольский", - написал Омелян.

Кроме того, он напомнил, что в этом году должны капитально отремонтировать в пределах Донецкой области трассу Мариуполь – Запорожье, а также достроить дорогу к Бахмуту.

"Война накладывает свой отпечаток на ситуацию в регионе, поэтому мы должны доказать всем и в первую очередь – самим себе, что мы объединены единой целью и ни на что, кроме победы и возвращения оккупированных территорий, мы не согласимся!" - отметил министр.

Напомним, 1 марта президент Петр Порошенко дал поручение проработать запуск аэропорта в Мариуполе, который, как и краматорский, расположен недалеко от линии боевых действий. В 2014 году на краматорском аэродроме даже проходили боевые действия.

Глава Госавиаслужбы Александр Бильчук после этого сказал, что запустить аэропорт в Мариуполе для гражданской авиации можно будет после уменьшения буферной зоны военного конфликта.


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