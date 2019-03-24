Из-за пожара на полях возле Ровно пришлось ограничить проезд по двум дорогам

Горел тростник в четырех местах.

Фото: rv.dsns.gov.ua

В Ровенской области из-за сильного пожара на полях 24 марта пришлось временно ограничить проезд по двум автомобильным дорогам.

Об этом сообщила пресс-служба Укравтодора.

"Из-за масштабного пожара в Ровенской области временно ограничено движение на участке южного подхода к Ровно от автомобильной дороги М-06 в направлении Ровно, а также от дороги Т-1801 в направлении Квасилова. Движение по дороге М-06 в районе пожара затруднено из-за значительного задымления", - сообщило дорожное агентство.

Ограничение сняли после того, как пожарным удалось локализовать возгорание.

Пресс-служба областного управления ГосЧС сообщила, что под Ровно горел тростник, причем сразу в четырех местах. Была угроза того, что пламя перекинется на расположенные рядом дома. Спасателям удалось не допустить дальнейшего продвижения огня.

Фото: rv.dsns.gov.ua
Фото: rv.dsns.gov.ua
Фото: rv.dsns.gov.ua


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