Ford EcoGuide: новая система поможет водителям экономить топливо

Ford EcoGuide: новая система поможет водителям экономить топливо

Компания Ford представила технологию под названием EcoGuide, которая призвана обеспечить снижение расхода топлива и уменьшить соответствующие финансовые затраты.

Главная задача EcoGuide заключается в том, чтобы прогнозировать ситуацию на дороге, помогая автомобилистам осуществлять замедление и разгон с максимальной эффективностью.

Комплекс использует данные от системы спутниковой навигации, позволяя водителю заблаговременно сбрасывать газ при приближении к поворотам, развилкам и другим дорожным участкам, где предстоит торможение.

EcoGuide анализирует поведение водителя и даёт рекомендации по выбору скоростного режима и передачи. В результате отпадает необходимость в частых ускорениях и торможениях, что положительно сказывается на расходе топлива.

Ford EcoGuide: новая система поможет водителям экономить топливо

Новая технология рассчитана на коммерческие автомобили. Она станет доступна на таких моделях, как Ford Transit, Transit Custom и Tourneo Custom с середины текущего года.

Утверждается, что благодаря EcoGuide экономия топлива может достигать 12 процентов. При интенсивной эксплуатации автомобиля это обернётся значительной финансовой выгодой.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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