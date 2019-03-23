В Киеве разыскивают водителя Мазерати, который устроил стрельбу после ДТП

После аварии между водителями возник конфликт.

В центре Киева вечером в пятницу, 22 марта, произошла перестрелка из-за конфликта между водителями после совершения ДТП. Об этом сообщает Нацполиция столицы.

Фото: Водитель "Мазерати" устроил стрельбу после совершения ДТП в центре Киева

"Три автомобиля - «Мазерати», «Тойота» и «КИА» двигались Парковой дорогой, а при выезде на улицу Грушевского столкнулись на дороге. Мужчины начали спор - и водитель «Мазератт» достал оружие и начал стрелять по «КИА». После этого злоумышленник, оставив свой автомобиль, скрылся с места происшествия ", - рассказали в полиции.

Водитель «КИА» - 27-летний киевлянин - не пострадал.

Правоохранители изъяли гильзы и направят их на экспертизу.

Следователи начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику грозит до семи лет заключения. Правоохранители проводят необходимые мероприятия для установления и задержания стрелка.

Напомним, в Днепре мужчина открыл стрельбу из окна по детям. Одним из выстрелов 11-летний мальчик ранен в голову.


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