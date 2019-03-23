В Киеве разыскивают водителя Мазерати, который устроил стрельбу после ДТП
После аварии между водителями возник конфликт.
В центре Киева вечером в пятницу, 22 марта, произошла перестрелка из-за конфликта между водителями после совершения ДТП. Об этом сообщает Нацполиция столицы.
"Три автомобиля - «Мазерати», «Тойота» и «КИА» двигались Парковой дорогой, а при выезде на улицу Грушевского столкнулись на дороге. Мужчины начали спор - и водитель «Мазератт» достал оружие и начал стрелять по «КИА». После этого злоумышленник, оставив свой автомобиль, скрылся с места происшествия ", - рассказали в полиции.
Водитель «КИА» - 27-летний киевлянин - не пострадал.
Правоохранители изъяли гильзы и направят их на экспертизу.
Следователи начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Злоумышленнику грозит до семи лет заключения. Правоохранители проводят необходимые мероприятия для установления и задержания стрелка.
Напомним, в Днепре мужчина открыл стрельбу из окна по детям. Одним из выстрелов 11-летний мальчик ранен в голову.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Транспорт
23.03.2019 05:31
23.03.2019 10:53