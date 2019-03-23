На дорогах Украины установят еще 25 радаров TruCAM

С начала использования TruCAM составлено более 83 тыс. протоколов о превышении скорости.

На дорогах Украины установят еще 25 радаров TruCAM
TruCAM
Фото: facebook/Патрульна поліція Рівненської області

Патрульная полиция с 25 марта начнет использовать еще 25 радаров скорости TruCAM.

Об этом сообщил замначальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в Фейсбуке.

"С понедельника, 25 марта, еще 25 приборов будет использоваться патрульной полицией для измерения скорости движения. Общее количество приборов, которые будут использоваться с понедельника, - 75 штук", - написал он.

Новые участки использования приборов (обозначены на карте красным цветом) в следующих областях: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Житомирская, Закарпатская, Киевская, Кировоградская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская и Черновицкая.

"Опять напоминаю, что мы продолжаем действовать по тем же стандартам: публикуется карта, с нанесением участков использования; стоят предупредительные знаки; стоит служебный автомобиль на синих проблесковых маячках", - отметил Билошицкий.

Он также добавил, что с начала использования TruCAM составлено более 83 тыс. постановлений о превышении разрешенной скорости движения.

Фото: facebook.com/Bilosh

Напомним, радары TruCAM начали работать на дорогах 8 октября прошлого года в тестовом режиме и 15 октября - в полноценном режиме. На сайте Нацполиции опубликована карта их размещения, на дорогах перед радарами установлены предупреждающие знаки, а машина полиции в месте видеофиксации нарушений использует проблесковый маячок.

В первый день использования TruCAM было зафиксировано более 200 нарушений скоростного режима.


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