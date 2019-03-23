Hyundai Tucson стал «спортсменом».

Tucson первым из кроссоверов Hyundai предстал в «спортивном» исполнении N Line. Кавычки неслучайны: по-настоящему спортивной машину нельзя назвать при всем желании. Корейцы просто ответили на запросы рынка, на котором казаться важнее, чем быть на самом деле.

Hyundai Tucson стал «спортсменом».

Правда, инженеры все-таки провели дополнительную работу над повадками автомобиля. Передние пружины стали жестче базовых на 8%, задние – на 5%. Измененная программа управления электроусилителем обострила реакции на вращение руля. Так что на ходу Tucson N Line все-таки отличается от своих собратьев.

Hyundai Tucson стал «спортсменом».

Кроссовер облагородили оригинальными бамперами, 19-дюймовыми колесами и решеткой радиатора в крупную сетку. Ходовые огни отличаются по форме от ставящихся на другие «Туссаны». В салоне – сиденья с комбинированной отделкой из кожи и замши, алюминиевые накладки на педали и другой рычаг коробки передач.

Hyundai Tucson стал «спортсменом».

Колеса, задний спойлер, решетка радиатора и корпуса боковых зеркал окрашены в черный глянцевый цвет и контрастируют с основной окраской кузова. Черное оформление также получили фары и кайма вокруг боковых стекол: никакого хрома!

Hyundai Tucson стал «спортсменом».

По моторам Hyundai Tucson тот еще спортсмен! Базовый вариант – это 136-сильный дизель, «ручка» и передний привод. Есть пара версий помощнее: бензиновая 1.6 турбо в 177 сил и топовый дизель 2.0 отдачей 185 «лошадей». Полноприводная трансмиссия положена только старшему мотору.

Hyundai Tucson стал «спортсменом».
Hyundai Tucson стал «спортсменом»

У кроссовера вышла комплектация N Line.


CarClub
Кирилл Малышев. Фото компании Hyundai.


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