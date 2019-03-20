"Укрзализныця" показала проект реконструкции Вокзальной площади в Киеве

Автомобили потеснят в пользу пешеходов.

Глава правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов показал предварительный проект реконструкции Вокзальной площади, на которой расположен Центральный железнодорожный вокзал Киева .

"Наше видение такое: площадь необходимо сделать более удобной для пассажиров: расширить пешеходное пространство, зоны тротуаров и оптимизировать логистику с общественным транспортом. Эта работа станет первым важным этапом", - написал Кравцов в фейсбуке.

Фото: facebook.com/Kravtsov.Evg Вариант реконструкции Вокзальной площади

Фото: Google maps Нынешний вид Вокзальной площади

Следующий этап реконструкции будет предусматривать объединение Центрального вокзала с пригородными платформами в единый вокзальный комплекс и его интеграцию в систему городского общественного транспорта, в частности скоростного трамвая.

Проект КГГА по реконструкции сейчас находится на стадии экспертизы, начало его реализации планируется на июль этого года.

"Киевский вокзал должен стать центральным объектом транспортной инфраструктуры Киева . Мы должны дать целостное видение его развития для Киева , киевлян и гостей города. У киевского вокзала должно быть нормальное общественное пространство. Привокзальная площадь должна стать удобной для пассажиров. Это то, о чем мы уже говорили с мэром Киева Виталием Кличко, и что должно быть реализовано как можно скорее", - заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, который вместе с Кравцовым в среду побывал на вокзале.