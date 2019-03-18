Украина испытала ударный беспилотник Bayraktar
В начале марта Турция поставила в Украину партию беспилотников.
Беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2 осуществлял испытания в небе в Житомирской области.
Об этом сообщает Украинский милитарный портал.
Издание пишет, что около полудня беспилотник совершил полет в небе над Хмельницкой и Житомирской областями.
В начале марта Турция предоставила Украине ударный беспилотный комплекс "Брейкдар".
Соглашение по беспилотникам в январе подписали заключили государственная компания "Укрспецэкспорт", которая входит в состав концерна "Укроборонпром", и турецкая Baykar Makina. Переговоры о покупке этих беспилотников продолжались около двух лет.
Bayraktar TB2 может нести управляемые противотанковые ракеты и авиационные бомбы. Он оснащен двигателем внутреннего сгорания Rotax 912, корпус выполнен из композитных материалов и оснащен системой автоматического взлета и посадки.
Ранее Петр Порошенко анонсировал испытания новых ударных беспилотников.
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