КГГА изменила маршруты общественного транспорта из-за реконструкции Шулявского путепровода

Существенно изменится движение троллейбусов.

В субботу, 16 марта, начнется реконструкция транспортной развязки на перекрестке ул. Вадима Гетьмана и проспекта Победы, в связи с чем Киевская городская госадминистрация изменила маршруты общественного транспорта, проходящие через этот район. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

С 16 марта закрывается движение троллейбусов №№ 22, 27, 42. В связи с этим. Пассажиры автобусов маршрута № 27ТР имеют право проезда по месячным проездным билетам, приобретенным для проезда в троллейбусе, пассажиры троллейбусных маршрутов №№ 21К, 22К, 27К, 27А, 30К, 42Д имеют право проезда по месячным проездным билетам, приобретенным для проезда в автобусе.

Движение транспорта будет организовано следующим образом:

троллейбус № 21к "Ул. Кадетский гай - Индустриальный путепровод",

троллейбус № 22к "Международный аэропорт " Киев " ("Жуляны") - Индустриальный путепровод",

" ("Жуляны") - Индустриальный путепровод", троллейбус №27к "Станция "Киев-Волынский" - Индустриальный путепровод",

троллейбус №27А "ст. м. "Почайна" - ул.Дегтяревская",

троллейбус № 30К "ул. Милославская - ул. Дегтяревская",

троллейбус № 42Д "ст. м. "Лыбидская" - станция "Киев-Волынский",

автобус № 27ТР "ул. Дегтяревская - Индустриальный путепровод",

троллейбус №30 от ул. Милославской до ул. Дорогожицкой по собственному маршруту, далее - ул. Дорогожицкая - ул. Рижская (в обратном направлении без заезда на ул. Рижскую) - ул. Дорогожицкая - ул. Юрия Ильенко - ст. м. "Лукьяновская" - ул. В. Черновола - просп. Воздухофлотский - Севастопольская площадь - далее до ул. Кадетский Гай по собственному маршруту;

автобус № 2 "Улица Булгакова - улица Шолуденко" в направлении ул. Шолуденко от ул. Булгакова к б-ру Вацлава Гавела по собственному маршруту, далее - ул. Николая Василенко - ул. Победы до ул. Гарматной, дальше по собственному маршруту.

Напомним, в 2017 году после разрушения части Шулявского путепровода КГГА объявила о намерении закрыть его на реконструкцию. Работы должны были начаться еще 1 мая 2018 года, потом начало реконструкции несколько раз переносилось.

В июне 2018 года стало известно, что победителем тендера на проведение реконструкции столичного Шулявского путепровода стала фирма ООО "Североукраинский строительный альянс", которая принадлежит помощнику народного депутата Максима Микитася. Подрядчик должен построить мост с новым поворотом с ул. Довженко на проспект Победы и двумя съездами с путепровода на проспект Победы. В рамках реконструкции будет снесен один из цехов завода "Большевик".