КГГА изменила маршруты общественного транспорта из-за реконструкции Шулявского путепровода

Существенно изменится движение троллейбусов.

КГГА изменила маршруты общественного транспорта из-за реконструкции Шулявского путепровода
Фото: Сергей Нужненко

В субботу, 16 марта, начнется реконструкция транспортной развязки на перекрестке ул. Вадима Гетьмана и проспекта Победы, в связи с чем Киевская городская госадминистрация изменила маршруты общественного транспорта, проходящие через этот район. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

С 16 марта закрывается движение троллейбусов №№ 22, 27, 42. В связи с этим. Пассажиры автобусов маршрута № 27ТР имеют право проезда по месячным проездным билетам, приобретенным для проезда в троллейбусе, пассажиры троллейбусных маршрутов №№ 21К, 22К, 27К, 27А, 30К, 42Д имеют право проезда по месячным проездным билетам, приобретенным для проезда в автобусе.

Движение транспорта будет организовано следующим образом:

  • троллейбус № 21к "Ул. Кадетский гай - Индустриальный путепровод",
  • троллейбус № 22к "Международный аэропорт "Киев" ("Жуляны") - Индустриальный путепровод",
  • троллейбус №27к "Станция "Киев-Волынский" - Индустриальный путепровод",
  • троллейбус №27А "ст. м. "Почайна" - ул.Дегтяревская",
  • троллейбус № 30К "ул. Милославская - ул. Дегтяревская",
  • троллейбус № 42Д "ст. м. "Лыбидская" - станция "Киев-Волынский",
  • автобус № 27ТР "ул. Дегтяревская - Индустриальный путепровод",
  • троллейбус №30 от ул. Милославской до ул. Дорогожицкой по собственному маршруту, далее - ул. Дорогожицкая - ул. Рижская (в обратном направлении без заезда на ул. Рижскую) - ул. Дорогожицкая - ул. Юрия Ильенко - ст. м. "Лукьяновская" - ул. В. Черновола - просп. Воздухофлотский - Севастопольская площадь - далее до ул. Кадетский Гай по собственному маршруту;
  • автобус № 2 "Улица Булгакова - улица Шолуденко" в направлении ул. Шолуденко от ул. Булгакова к б-ру Вацлава Гавела по собственному маршруту, далее - ул. Николая Василенко - ул. Победы до ул. Гарматной, дальше по собственному маршруту.

Напомним, в 2017 году после разрушения части Шулявского путепровода КГГА объявила о намерении закрыть его на реконструкцию. Работы должны были начаться еще 1 мая 2018 года, потом начало реконструкции несколько раз переносилось.

В июне 2018 года стало известно, что победителем тендера на проведение реконструкции столичного Шулявского путепровода стала фирма ООО "Североукраинский строительный альянс", которая принадлежит помощнику народного депутата Максима Микитася. Подрядчик должен построить мост с новым поворотом с ул. Довженко на проспект Победы и двумя съездами с путепровода на проспект Победы. В рамках реконструкции будет снесен один из цехов завода "Большевик".


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
На Азовском море фиксируют случаи отказов систем навигацииНа Азовском море фиксируют случаи отказов систем навигации
В Ровенской области пьяный участковый сбил двух 13-летних мальчиков на тротуареВ Ровенской области пьяный участковый сбил двух 13-летних мальчиков на тротуаре
Пять человек разбились насмерть в селе возле Киева, в машине нашли недопитую бутылку водкиПять человек разбились насмерть в селе возле Киева, в машине нашли недопитую бутылку водки
Греческий суд оправдал украинских моряков, которых обвиняли в нелегальной перевозке взрывчаткиГреческий суд оправдал украинских моряков, которых обвиняли в нелегальной перевозке взрывчатки
В Германии на 23 тыс. евро оштрафовали водителей, не создавших спасательный коридор для скорой помощиВ Германии на 23 тыс. евро оштрафовали водителей, не создавших спасательный коридор для скорой помощи
Блок рекламы


Похожие новости
ЕС закрывает воздушное пространство для двух моделей Boeing из-за авиакатастрофы в ЭфиопииЕС закрывает воздушное пространство для двух моделей Boeing из-за авиакатастрофы в Эфиопии
Boeing отложил презентацию новых самолетов из-за авиакатастрофы в ЭфиопииBoeing отложил презентацию новых самолетов из-за авиакатастрофы в Эфиопии
Из-за воспламенения машины во время ремонта в Киеве сгорела СТОИз-за воспламенения машины во время ремонта в Киеве сгорела СТО
Аэропорт "Киев" эвакуировали из-за сообщения о минированииАэропорт "Киев" эвакуировали из-за сообщения о минировании
Во Львовской области водитель набросился на патрульного из-за штрафаВо Львовской области водитель набросился на патрульного из-за штрафа
Самолет, летевший в Дубай, совершил экстренную посадку из-за попытки захватить управлениеСамолет, летевший в Дубай, совершил экстренную посадку из-за попытки захватить управление
На трассе возле Ровно из-за столкновения Porsche Cayenne и Daewoo Sens погибли три человекаНа трассе возле Ровно из-за столкновения Porsche Cayenne и Daewoo Sens погибли три человека
В Киеве из-за аварии на водопроводе заблокировано движение четырех маршрутов троллейбусовВ Киеве из-за аварии на водопроводе заблокировано движение четырех маршрутов троллейбусов
В Киеве до 24 февраля ограничат движение транспорта по мосту ПатонаВ Киеве до 24 февраля ограничат движение транспорта по мосту Патона
Киев продлил изменения в движении двух троллейбусов из-за аварии сетей "Киевводоканала"Киев продлил изменения в движении двух троллейбусов из-за аварии сетей "Киевводоканала"
Последние новости
Подгружаем последние новости