Киев купит у львовского "Электронтранса" 10 трамваев за 505 млн гривен

Срок поставки - с 1 мая по 31 декабря.

Киев купит у львовского "Электронтранса" 10 трамваев за 505 млн гривен
Фото: zaxid.net

Совместное украинско-немецкое предприятие "Электротранс" (Львов) выиграло тендер коммунального предприятия "Киевпастранс" на закупку 10 трамваем за 505,392 млн гривен.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro.

Львовское предприятие победило на торгах, предложив самую низкую цену - 505,392 млн гривен.

В торгах также участовала компания PESA (Польша), которая в ходе торгов предлагала 568,443 млн гривен.

Срок поставки трамваев - с 1 мая по 31 декабря.

Напомним, в 2017 году львовский "Электронтранс" выиграл тендер на поставку 7 трамваев в Киев за 300,99 млн гривен.

В феврале "Киевпастранс" также заказал у "Богдан Моторс" 55 новых троллейбусов на 603,9 млн гривен.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
На Азовском море фиксируют случаи отказов систем навигацииНа Азовском море фиксируют случаи отказов систем навигации
Пять человек разбились насмерть в селе возле Киева, в машине нашли недопитую бутылку водкиПять человек разбились насмерть в селе возле Киева, в машине нашли недопитую бутылку водки
Греческий суд оправдал украинских моряков, которых обвиняли в нелегальной перевозке взрывчаткиГреческий суд оправдал украинских моряков, которых обвиняли в нелегальной перевозке взрывчатки
В Германии на 23 тыс. евро оштрафовали водителей, не создавших спасательный коридор для скорой помощиВ Германии на 23 тыс. евро оштрафовали водителей, не создавших спасательный коридор для скорой помощи
В Индии после столкновения с птицей разбился истребитель МиГ-21В Индии после столкновения с птицей разбился истребитель МиГ-21
Блок рекламы


Похожие новости
"Укрзализныця" объявила о запуске ночного экспресса "Киев - Мариуполь""Укрзализныця" объявила о запуске ночного экспресса "Киев - Мариуполь"
75% пассажиров киевского метро уже не пользуются жетонами75% пассажиров киевского метро уже не пользуются жетонами
На одесской трассе под Киевом патрульные с погоней задержали пьяного водителяНа одесской трассе под Киевом патрульные с погоней задержали пьяного водителя
В Киеве эвакуатор врезался в неисправную маршруткуВ Киеве эвакуатор врезался в неисправную маршрутку
В Киеве пьяный подросток на угнанном авто протаранил патрульную машинуВ Киеве пьяный подросток на угнанном авто протаранил патрульную машину
Пять человек разбились насмерть в селе возле Киева, в машине нашли недопитую бутылку водкиПять человек разбились насмерть в селе возле Киева, в машине нашли недопитую бутылку водки
В Киеве пьяный полицейский-водитель порезал ножом коллегу-патрульногоВ Киеве пьяный полицейский-водитель порезал ножом коллегу-патрульного
Киевсовет проголосовал за продажу парковок на "ProZorro.Продажи"Киевсовет проголосовал за продажу парковок на "ProZorro.Продажи"
Шулявский путепровод в Киеве закроют на реконструкцию 16 мартаШулявский путепровод в Киеве закроют на реконструкцию 16 марта
Фура не разминулась с легковым автомобилем в Киеве: пятеро пострадавшихФура не разминулась с легковым автомобилем в Киеве: пятеро пострадавших
Последние новости
Подгружаем последние новости