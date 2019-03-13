Новостей.COM ⇒ Транспорт

Киев купит у львовского "Электронтранса" 10 трамваев за 505 млн гривен Срок поставки - с 1 мая по 31 декабря. Фото: zaxid.net Совместное украинско-немецкое предприятие "Электротранс" (Львов) выиграло тендер коммунального предприятия "Киевпастранс" на закупку 10 трамваем за 505,392 млн гривен. Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro. Львовское предприятие победило на торгах, предложив самую низкую цену - 505,392 млн гривен. В торгах также участовала компания PESA (Польша), которая в ходе торгов предлагала 568,443 млн гривен. Срок поставки трамваев - с 1 мая по 31 декабря. Напомним, в 2017 году львовский "Электронтранс" выиграл тендер на поставку 7 трамваев в Киев за 300,99 млн гривен. В феврале "Киевпастранс" также заказал у "Богдан Моторс" 55 новых троллейбусов на 603,9 млн гривен.

LB.ua

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.