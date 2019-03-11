В Донецкой области полицейские со стрельбой задержали пьяного водителя

Водитель убегал от полиции по полям.

Сотрудники полиции в Донецкой области со стрельбой остановили пьяного водителя на автомобиле ВАЗ-2101.

Об этом сообщила пресс-служба полиции.

Подозрительный автомобиль, который совершал странные маневры и чуть не зацепил полицейскую машину, заметили в поселке Новогродовка. Водитель не отреагировал на требование остановиться, а добавил скорости, свернул на грунтовую дорогу и начал убегать от полиции по полям.

Учитывая близость Новогродовки к оккупированной территории Донецкой области, полицейские допустили, что от них могут убегать диверсанты, и начали стрелять по колесам.

Фото: npu.gov.ua

Когда машина остановилась, водитель заблокировал двери, поэтому полицейские выбили стекло и задержали нарушителя и его пассажиров в Селидово для установления личности.

Как оказалось, мужчина находился за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения. К тому же, у него не было водительского удостоверения.

Водителю инкриминируются управление транспортом в состоянии опьянения (ст.130), злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского (ст.185), нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или иного имущества (ст.124) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, что на одесской трассе в Киевской области патрульные задержали водителя ВАЗа, который находясь в нетрезвом состоянии за рулем, стал причиной двух аварий. Чтобы остановить нарушителя, правоохранителям тоже пришлось стрелять по колесам.


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