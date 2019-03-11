?В Винницкой области пассажир автомобиля стрелял в патрульных

В Винницкой области пассажир автомобиля с литовской регистрацией стрелял в полицейских, после того как те обнаружили в водителя патроны.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на правоохранителей.

Патрульные на автодороге между городом Калиновка и селом Корделевка остановили автомобиль Audi A6 на литовской регистрации. После остановки патрульные провели поверхностный осмотр и обнаружили патроны у водителя авто. Патрульные решили задержать водителя и пассажира, однако последний вырвался и достав пистолет один раз выстрелил в сторону полицейских. После этого оба мужчины побежали в лес. После предупредительных выстрелов патрульные совершили несколько выстрелов в сторону беглецов. Однако тем удалось скрыться. Полицейские ранений не получили.

После побега водителя и пассажира патрульные провели детальный осмотр авто и обнаружили в нем патроны, а также водительское удостоверение одного из беглецов.

Начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 348 УК Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Напомним, ранее в Николаеве вооруженные подростки устроили разборки со стрельбой.