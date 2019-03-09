В Виннице 23-летний водитель на Infiniti врезался в такси, 4 пострадавших

От удара Infiniti снес ограждение заправочной станции, а такси столкнулось со столбом.

В Виннице утром 9 марта столкнулись автомобили Infiniti и Chery Tiggo, в результате чего пострадали четыре человека. Об этом сообщили в Нацполиции Винницкой области.

В Виннице 23-летний водитель на Infiniti врезался в такси
Фото: vn.npu.gov.ua
В Виннице 23-летний водитель на Infiniti врезался в такси

"По предварительной информации следствия, автомобиль Infiniti под управлением 23-летнего винничанина въехал в автомобиль такси Chery Tiggo, который ехал впереди в попутном направлении. От удара Infiniti снес ограждение заправочной станции, а такси столкнулось со столбом", - говорится в сообщении.

В результате аварии с тяжелыми травмами в реанимационное отделение госпитализировали 47-летнего водителя Chery Tiggo.

23-летний водитель Infiniti и двое его пассажиров, 23 и 14 лет, также были доставлены в больницу. Пассажиров иномарки, которые получили незначительные травмы, после оказания медицинской помощи отпустили.

Водителя госпитализировали. У него отобраны образцы крови для определения содержания алкоголя.

По факту ДТП начато уголовное производство по ч. 1 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). За такое правонарушение предусмотрено наказание до 3 лет лишения свободы с возможным лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

На месте происшествия проведены первоочередные следственные действия. Продолжается расследование.

Напомним, сегодня в Киеве пьяный подросток на угнанном авто протаранил патрульную машину.


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