В Киеве пьяный подросток на угнанном авто протаранил патрульную машину

Он пытался сбежать от полицейских.

В Киеве в ночь на 9 марта произошло ДТП с участием патрульного автомобиля. Об этом сообщает Информатор.

ДТП с участием патрульного автомобиля в Киеве
Фото: kiev.informator.ua
ДТП с участием патрульного автомобиля в Киеве

Авария случилась на улице Антоновича.

"По предварительной информации, автомобиль Lancia был угнан ранее. Патрульные заметили автомобиль, попадающий под ориентировку, и пытались его остановить. Однако водитель проигнорировал требование и продолжил движение. Началась погоня", - говорится в сообщении.

"Легковушка ехала по улице Антоновича в сторону Лыбедской площади. Перед перекрестком с улицей Загородней патрульные ехали параллельно с Lancia. В этот момент водитель преследуемой машины резко повернул влево и снес машину правоохранителей. От удара оба автомобиля вылетели с проезжей части и остановились в парапете", - написано в материале.

В результате столкновения пострадал патрульный. Его травмы незначительные.

Водителя Lancia задержали. Им оказался несовершеннолетний - 2002 года рождения.

На месте он прошел тест на содержание алкоголя в крови. Прибор показал 0,78 промилле, что превышает допустимую норму почти в 4 раза.

Фото: kiev.informator.ua

Напомним, ранее смертельное ДТП с участием полицейского авто произошло во Львовской области.


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