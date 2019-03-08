В Германии на 23 тыс. евро оштрафовали водителей, не создавших спасательный коридор для скорой помощи

Более 100 водителей нарушили правило об образовании аварийной полосы для проезда спасательных служб после ДТП.

?В Германии на 23 тыс. евро оштрафовали водителей, не создавших спасательный коридор для скорой помощи

Полиция Германии оштрафовала на 23 тысячи евро более 100 водителей автомобилей, нарушивших правило об образовании аварийной полосы на дороге для проезда спасательных служб.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"После тяжелой аварии на автобане А5 возле немецкого города Карлсруэ полиция выписала штрафы более 100 водителям, не создавшим спасательный коридор для проезда скорой помощи, эвакуаторов, пожарных и полицейских автомобилей. Общая сумма штрафов составила примерно 23 тысячи евро", - сообщила местная полиция.

На протяжении получаса правоохранители наблюдали за действиями водителей, оказавшихся на трассе возле места аварии. В связи с полным перекрытием автобана образовалась пробка длиной более 20 км. На встречной полосе также создался примерно 2-километровый затор, поскольку многие водители снижали скорость, чтобы наблюдать за спасательными работами на противоположной стороне.

Авария произошла днем 7 марта в результате наезда одного грузовика на другой. 47-летний водитель не заметил вовремя конец пробки и получил тяжелые травмы.

В соответствии с немецкими ПДД, на автобанах и загородных трассах с двумя и более полосами в одном направлении водители обязаны создавать спасательный коридор. При несоблюдении этого правила налагается штраф в размере от 200 до 320 евро. Одновременно водитель получает два штрафных балла в картотеке Федерального ведомства автодорожного транспорта во Фленсбурге либо временный запрет на управление транспортными средствами.

Напомним, в конце января британский депутат получила три месяца тюрьмы за превышение скорости.


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