Новый Hyundai Sonata впервые показали на фото.

До старта Женевского автосалона не было никаких намеков на то, что компания Hyundai решила его проигнорировать. На нем ожидался дебют «подогретого» кроссовера Tucson N Line. Однако на моторшоу не приехала ни Hyundai, ни Genesis.

Новый Hyundai Sonata впервые показали на фото.

Еще больше удивил тот факт, что дни всеобщего внимания к выставке в Hyundai решили раскрыть первую информацию о новом поколении седана Sonata. Вместе с фотографиями! Из классического седана машина переросла в фастбек или, если угодно, 4-дверное купе. Особенно смело выглядят задние фонари. Еще из интересного: при включении фар начинают светиться полоски вдоль капота до передних стоек кузова.

Новый Hyundai Sonata впервые показали на фото.

По сравнению с предшественником длина выросла на 45 миллиметров, ширина – на 25, колесная база – на 35. В высоту автомобиль стал скромнее на 30 миллиметров.

Новый Hyundai Sonata впервые показали на фото.

Салон тоже перекроили полностью. Как утверждает пресс-релиз, стали лучше отделочные материалы и шумоизоляция. Рулевое колесо должно напоминать дизайном штурвал самолета. Интересен центральный дисплей. В дорогих комплектациях это не один широкоформатный экран, а два, стоящие вплотную друг к другу. Польза непонятна, зато оригинально.

Новый Hyundai Sonata впервые показали на фото.

Мировая премьера нового поколения Hyundai Sonata пройдет в понедельник, 11 марта, в Южной Корее. Тогда и появится больше подробностей о машине. 

Новый Hyundai Sonata впервые показали на фото

Машина удивила похожим на фастбек силуэтом и смелой задней оптикой.


CarClub
Кирилл Малышев. Фото компании Hyundai.


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