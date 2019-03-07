Концепт из 1950-х оснастили прозрачными светящимися шинами

Golden Sahara II являлась глубокой модернизацией первой версии, сделанной из разбитого седана Lincoln Capri 1953 года. Владелец потратил долгие годы и фантастические по тем временам сто тысяч долларов (около миллиона в 2018 году с учетом инфляции) на радикальное изменение внешнего вида и революционную модернизацию машины.

Экстерьер автомобиля был выполнен в аэродинамическом стиле, часть элементов вместо хрома покрывало 24-каратное золото, а краска сверкала словно инкрустированная бриллиантами. Остекление «Золотой Сахары» полностью без перемычек, а салон отделан парчой: благодаря необычному внешнему виду автомобиль стал героем фильмов, шоу и часто светился на выставках.

Самыми новаторскими были доработки Golden Sahara II по технической части: дистанционное управление акселератором, тормозами, открыванием дверей, запуском и остановкой двигателя. Сидя внутри, водитель мог отдавать голосовые команды, а элементы управления значительно переделали. Также в «Сахаре» присутствовала система экстренного торможения, которая обнаруживала препятствия впереди машины с помощью антенн в бампере.

Компания Goodyear разработала для Golden Sahara специальные полупрозрачные шины. С помощью встроенной подсветки они могли работать в помощь габаритам, повышая заметность автомобиля на дороге, либо дополнять указатели поворота и стоп-сигналы.



