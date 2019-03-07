В Киеве пьяный полицейский-водитель порезал ножом коллегу-патрульного

Дебошир задержан, ему готовят сообщение о подозрении.

?В Киеве пьяный полицейский-водитель порезал ножом коллегу-патрульного
В Киеве пьяный полицейский ранил ножом коллегу
Фото: dbr.gov.ua

Следователи Госбюро расследований города Киева расследуют обстоятельства драки двух сотрудников полиции, во время которой один нанес другому многочисленные ножевые ранения.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

"Вечером 5 марта полицейский-водитель Голосеевского районного отделения полиции охраны, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время драки нанес ножевые ранения инспектору патрульной полиции. Согласно медицинской справке, пострадавший получил проникающее ранение грудной клетки, многочисленные непроникающие колото-резаные раны грудной клетки, плеча и бедра. Окончательно степень тяжести телесных повреждений установит судебно-медицинская экспертиза", - говорится в сообщении.

Следователи задержали нападавшего в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса. Ему готовится сообщение о подозрении в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений (ч.1 ст. 121 Уголовного кодекса) и ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

Фото: dbr.gov.ua

В случае доказательства вины, полицейскому-дебоширу грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в Тернопольськой области депутат горсовета получил 3,5 года за драку с полицейским в дискобаре.


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