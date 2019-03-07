Автосалон в Женеве 2019: Mitsubishi ASX.

Компактный кроссовер Mitsubishi ASX сходит с конвейера с 2010 года и уже перенес в своей истории два заметных рестайлинга. Последний случился в 2015 году, и мы думали, что он станет последним. Тем более, что на подходе был близкий по размерам вседорожник Eclipse Cross.

Автосалон в Женеве 2019: Mitsubishi ASX.

В Mitsubishi рассудили по-своему: ASX остался в программе параллельно с «Эклипсом», став более доступной альтернативой. Машину даже вернули на роSSийский рынок. А на Женевском автосалоне «Три бриллианта» показали четвертую итерацию дизайна ASX.

Автосалон в Женеве 2019: Mitsubishi ASX.

На этот раз автомобиль изменился сильнее, чем в предыдущие разы. Переднюю часть кузова перерисовали с оглядкой на последние новинки марки (в частности, пикап L200). Фары стали светодиодными, указатели поворота переехали в бампер и объединены с противотуманными фарами. При взгляде анфас теперь и не узнаешь старого знакомого ASX! Корму тоже переоформили так, что немолодая модель обрела свежесть восприятия.

Автосалон в Женеве 2019: Mitsubishi ASX.

В салоне изменилась мультимедийная система. Теперь у нее восьмидюймовый дисплей, навигация Tom Tom и расширенные возможности синхронизации со смартфоном. Палитра для кузова расширилась на три броских «металлика» - красный (на фото), оранжевый и коричневый.

Автосалон в Женеве 2019: Mitsubishi ASX.

В Европе обновленный Mitsubishi ASX станут продавать только с двухлитровым 150-сильным мотором. Выбирать можно тип трансмиссии: передний или полный привод, механика или вариатор. 

Автосалон в Женеве 2019: Mitsubishi ASX

На десятом году жизни машине сделали третий заметный рестайлинг.


CarClub
Кирилл Малышев. Фото компании Mitsubishi.


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