Автомобилем года стал электрический Jaguar I-Pace

Автомобилем года стал электрический Jaguar I-Pace

Jaguar I-Pace стал важной вехой в истории «Ягуара», ведь британский электрический кроссовер вышел на рынок вперёд конкурентов из немецкой «большой тройки». Более того, Jaguar занял первое место впервые в истории конкурса Car of the Year! Лучшим результатом британской марки до сих пор было лишь шестое место. Зато электромобиль уже становился «Автомобилем года»: это был японский Nissan Leaf в 2011 году.

А ещё впервые за всю историю конкурса автомобили набрали одинаковое количество баллов! У кроссовера Jaguar I-Pace и среднемоторного французского купе Alpine A110 в таблицах стояло по 250 баллов, но жюри решило, что победитель может быть только один. В итоге за оценку взяли не баллы, а количество первых мест в личных рейтингах всех членов жюри: электрический «Ягуар» победителем нарекли 18 членов жюри, а Alpine A110 — лишь 16 человек.

В жюри конкурса Car of the Year входят 60 журналистов из 23 европейских стран. На промежуточном этапе из 38 претендентов жюри отбирает семь финалистов, затем распределяет между ними 25 баллов, причём максимальное количество баллов составляет 10, а раздать оценки нужно как минимум пятью моделям. На третьем месте конкурса оказался Kia Ceed (247 баллов), четвёртое занял Ford Focus (235 баллов), пятое — Citroen C5 Aircross (210 баллов), шестое — Peugeot 508 (192 балла), седьмое — Mercedes-Benz A-класса (116 баллов).


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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