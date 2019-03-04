Фирма Polestar представила свою вторую модель.

В 2017 году фирма Polestar сменила статус – из придворного тюнинг-ателье Volvo она превратилась в самостоятельного автопроизводителя. Первенцем стало гибридное 600-сильное купе Polestar 1 на базе седана Volvo S90. Правда, об его успехах на рынке ничего не слышно: машину еще не продают. А на этой неделе в Женеве покажут и вторую модель.

Фирма Polestar представила свою вторую модель.

Название, как можно догадаться, снова незатейливое: Polestar 2. Это фастбек, построенный на компактной модульной платформе CMA (большие Volvo, напомним, используют архитектуру SPA). На ней же базируются, в частности, кроссовер Volvo XC40 и китайский Lynk&Co 01. Судя по клиренсу и черным пластиковым накладкам, которые видны на фирменных фото, «двойка» дистанцируется от легковушек и маскируется под кроссовер.

Фирма Polestar представила свою вторую модель.

Два электромотора, по одному на каждой оси, обеспечивают машине полный привод. Их суммарная отдача составляет 408 л.с. и 660 Нм. Разгон до 60 миль в час (96 км/ч) занимает у Polestar 4,7 секунды. Аккумуляторный блок расположен под полом. Его емкости в 78 кВтч должно хватить на 500 километров пробега. И это уже по приближенному к реальности циклу WLTP.

Фирма Polestar представила свою вторую модель.

Производство фастбека наладят в следующем году. Стартовую цену обещали удержать ниже 40 000 евро, что делает Polestar 2 конкурентом близкой по размерам Tesla Model 3 (стоит в США от 35 000 долларов). Но честно сказали, что продажи начнутся с топовых комплектаций, которые в полтора раза дороже.

Фирма Polestar представила свою вторую модель.

Все «Поулстары» будут собирать в Китае. Приоритетными рынками, помимо Поднебесной, представители марки называют Северную Америку и Европу.

Фирма Polestar представила свою вторую модель.
Фирма Polestar представила свою вторую модель

Электрический фастбек Polestar 2 везут два электромотора отдачей 408 л.с.


CarClub
Кирилл Малышев. Фото компании Polestar.


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