Полицейский сбил насмерть мужчину на пешеходном переходе в Броварах

Он покинул место аварии, а потом сам пришел в полицию.

В городе Бровары Киевской области 2 марта сотрудник Нацполиции совершил наезд на мужчину на пешеходном переходе, который скончался от полученных травм. Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

“После происшествия мужчина сам пришел в отделение полиции и сообщил о дорожно-транспортном происшествии, где и выяснилось, что он является работником одного из подразделений Нацполиции Украины. Правонарушитель пояснил, что оставил место происшествия для того, чтобы самостоятельно явиться в отдел полиции и сообщить о ДТП", - сообщили в полиции.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения правил дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего по ч. 2 ст. 286 УКУ (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами).

В настоящее время Государственное бюро расследований проводит досудебное расследование.

Решается вопрос о задержании правонарушителя в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, говорится в сообщении.

Напомним, ранее 25-летний сотрудник полиции устроил смертельное ДТП во Львове.