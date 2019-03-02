Полицейский сбил насмерть мужчину на пешеходном переходе в Броварах

Он покинул место аварии, а потом сам пришел в полицию.

Полицейский сбил насмерть мужчину на пешеходном переходе в Броварах
Фото: segodnya.ua

В городе Бровары Киевской области 2 марта сотрудник Нацполиции совершил наезд на мужчину на пешеходном переходе, который скончался от полученных травм. Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

“После происшествия мужчина сам пришел в отделение полиции и сообщил о дорожно-транспортном происшествии, где и выяснилось, что он является работником одного из подразделений Нацполиции Украины. Правонарушитель пояснил, что оставил место происшествия для того, чтобы самостоятельно явиться в отдел полиции и сообщить о ДТП", - сообщили в полиции.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения правил дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего по ч. 2 ст. 286 УКУ (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами).

В настоящее время Государственное бюро расследований проводит досудебное расследование.

Решается вопрос о задержании правонарушителя в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, говорится в сообщении.

Напомним, ранее 25-летний сотрудник полиции устроил смертельное ДТП во Львове.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Под Киевом патрульные с погоней задержали угнанную с СТО фуруПод Киевом патрульные с погоней задержали угнанную с СТО фуру
В Киевской области полицейские в погоне за нарушителем разбили две машины и врезались в магазинВ Киевской области полицейские в погоне за нарушителем разбили две машины и врезались в магазин
Около 300 автомобилей сгорели на парковке в ИндииОколо 300 автомобилей сгорели на парковке в Индии
BMW и Daimler направят €1 млрд в совместный проект по развитию электрической мобильностиBMW и Daimler направят €1 млрд в совместный проект по развитию электрической мобильности
Самолет, летевший в Дубай, совершил экстренную посадку из-за попытки захватить управлениеСамолет, летевший в Дубай, совершил экстренную посадку из-за попытки захватить управление
Блок рекламы


Похожие новости
На трассе под Мариуполем автомобиль сбил насмерть коняНа трассе под Мариуполем автомобиль сбил насмерть коня
Юноша без прав разбился насмерть за рулем автомобиля на трассе во Львовской областиЮноша без прав разбился насмерть за рулем автомобиля на трассе во Львовской области
В Почаеве пьяный водитель сбил троих человек, в том числе полицейского при исполненииВ Почаеве пьяный водитель сбил троих человек, в том числе полицейского при исполнении
Сотрудник прокуратуры сбил женщину на переходе в Луцке, - СМИСотрудник прокуратуры сбил женщину на переходе в Луцке, - СМИ
В Бродах скоростной поезд Киев - Ивано-Франковск сбил насмерть 17-девушкуВ Бродах скоростной поезд Киев - Ивано-Франковск сбил насмерть 17-девушку
На "Гидропарке" с рельсов метро подняли мужчинуНа "Гидропарке" с рельсов метро подняли мужчину
В Ровенской области грузовой поезд переехал лежавшего на рейсах мужчинуВ Ровенской области грузовой поезд переехал лежавшего на рейсах мужчину
Грузовой поезд сбил мужчину вблизи ФастоваГрузовой поезд сбил мужчину вблизи Фастова
Водитель "Хаммера", сбивший ребенка на переходе в Киеве, останется под стражей до мартаВодитель "Хаммера", сбивший ребенка на переходе в Киеве, останется под стражей до марта
Автомобиль Tesla на автопилоте сбил роSSийского робота на выставке в Лас-ВегасеАвтомобиль Tesla на автопилоте сбил роSSийского робота на выставке в Лас-Вегасе
Последние новости
Подгружаем последние новости