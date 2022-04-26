Кадры трагедии под Киевом: пьяный водитель сбил женщин

Под Киевом нетрезвый водитель на автомобиле Renault насмерть сбил одну женщину и покалечил другую. Сам вылетел с дороги на обочину.

Об этом сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua.

Смертельное ДТП произошло в селе Калита Броварского района. Драгер показал, что у горе-водителя в крови было 1,7 промилле.

Известно, что женщины двигались на велосипеде. Одна из них погибла на месте, за жизнь другой сейчас борются врачи. Пострадавшую будут транспортировать в больницу в столицу.