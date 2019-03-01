Tesla в массы: Model 3 за $35 000 доступна для заказа, а Илон Маск обещает ещё более дешёвые электрокары

Представляя «народный» электромобиль Model 3 в 2016 году, Tesla обещала, что он будет доступен по цене от $35 000. Но до сих пор заказчикам предлагались лишь существенно более дорогие варианты машины. И вот теперь компания Илона Маска начала приём заказов на версию с указанной стоимостью.

Электрокар Model 3 за $35 000 имеет привод на задние колёса. Заявленный запас хода на одной подзарядке блока аккумуляторных батарей составляет около 350 км. На разгон с 0 до 100 км/ч требуется 5,6 секунды, а максимальная скорость достигает 210 км/ч.

Без доплаты за $35 000 можно приобрести электрокар в единственном цвете — чёрном. За другие варианты окраски придётся отдать от $1500 до $2500.

За функции автопилотирования Tesla просит дополнительно $3000. Система самоуправления на магистралях обойдётся ещё в $5000, причём если клиент захочет заказать эту опцию после доставки машины, цена составит $7000.

Таким образом, любые дополнительные опции прибавляют существенную сумму к базовой цене.

Между тем господин Маск пообещал, что в дальнейшем Tesla выпустит ещё более дешёвые электромобили, стоимость которых окажется ниже $35 000. Правда, произойдёт это только через два–три года. Какие-либо подробности о будущих автомобилях пока не раскрываются.



