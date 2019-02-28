Jetta стала суббрендом «Фольксвагена» для Китая.

Под именем Jetta по всему миру известен седан на базе Volkswagen Golf. А в Китае с это название выделили для отдельного бренда немецкого концерна, и машины под ним станут продавать только в Поднебесной.

Сборку «Джетт» наладят на СП FAW-Volkswagen в городе Чэнду. Автомобили ориентированы на молодежь. Под них разработали абсолютно новую концепцию продаж – цифровые шоу-румы, промо-площадки в торговых центрах и на передвигающихся по улицам грузовиках.

В линейку войдут седан и два кроссовера. Их названия пока неизвестны. Позиционироваться они будут ниже «Фольксвагенов», но выше огромной массы моделей низшего ценового сегмента, на которые в Китае приходится треть продаж. Название Jetta выбрали, потому что именно этот седан пользуется в Поднебесной большим спросом.