Новый электромобиль KIA объединяет элементы спорткара, седана и кроссовера

Компания KIA Motors представит на Женевском международном автосалоне 2019 года новый концепт-кар, оборудованный полностью электрической силовой установкой.

Сообщается, что при разработке машины дизайнеры сознательно отошли от традиционной классификации автомобилей. Концепт сочетает элементы спорткара, элегантного семейного седана и практичного кроссовера.

Машина получила четырёхдверный кузов. Фирменная черта всех моделей KIA — так называемая «улыбка тигра» — выполнена в совершенно новом ключе. Лобовое стекло и панорамная крыша представляют собой единый элемент.

Концепт-кар получил футуристический салон. К примеру, руль лишён перемычки в верхней части, а на фронтальной панели расположен массив из 21 экрана ультравысокого разрешения. Крыша над задними пассажирами получила конструкцию с «двойным пузырём» (Double Bubble).

«Мы хотели создать электромобиль, не просто развеивающий любые сомнения клиента в отношении запаса хода, ходовых качеств и мощности. Мы хотели, чтобы из-за него по коже бежали мурашки. Более того, новый концепт-кар не только заставляет учащаться пульс, он демонстрирует целостность и эмоциональность всего нашего подхода к электрификации модельного ряда», — заявляют в KIA Motors.



