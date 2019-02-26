Во Львовской области водитель набросился на патрульного из-за штрафа

На нарушителя завели уголовное дело.

Во Львовской области водитель набросился на патрульного из-за штрафа
Фото: 112

25 февраля на автомобильной дороге возле Львова водитель напал на патрульного полицейского из-за выписанного штрафа.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции.

Экипаж полиции остановил Chevrolet Evanda за нарушение правил дорожного движения и выписал постановление об административном правонарушении. Водитель отказался получить копию этого документа и заявил, что будет его обжаловать.

Патрульные ответили, что в таком случае копию постановления отправят по почте, и собирались уехать. Однако 50-летний водитель заблокировал машину полицейских, став сзади нее (спереди стоял его автомобиль). Вскоре подоспели его товарищи.

Когда полицейские вышли из салона и потребовали отойти от машины, нарушитель ударил одного из полицейских в пах и в грудь. После этого на него надели наручники и забрали в Пустомитовский отдел полиции.

У полицейского диагностировали ушиб грудной клетки и ушиб мягких тканей в области паха, а на водителя завели уголовное дело по факту насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов.


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