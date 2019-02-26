Во Львовской области водитель набросился на патрульного из-за штрафа
На нарушителя завели уголовное дело.
25 февраля на автомобильной дороге возле Львова водитель напал на патрульного полицейского из-за выписанного штрафа.
Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции.
Экипаж полиции остановил Chevrolet Evanda за нарушение правил дорожного движения и выписал постановление об административном правонарушении. Водитель отказался получить копию этого документа и заявил, что будет его обжаловать.
Патрульные ответили, что в таком случае копию постановления отправят по почте, и собирались уехать. Однако 50-летний водитель заблокировал машину полицейских, став сзади нее (спереди стоял его автомобиль). Вскоре подоспели его товарищи.
Когда полицейские вышли из салона и потребовали отойти от машины, нарушитель ударил одного из полицейских в пах и в грудь. После этого на него надели наручники и забрали в Пустомитовский отдел полиции.
У полицейского диагностировали ушиб грудной клетки и ушиб мягких тканей в области паха, а на водителя завели уголовное дело по факту насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
26.02.2019 13:15